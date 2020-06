Questa sera allo stadio Dall'Ara di Bologna Cristiano Ronaldo avrà più di un motivo per fare gol. L'attaccante portoghese, infatti non ha mai segnati nell'impianto dei rossoblu: "è uno dei pochissimi stadi in cui non ha ancora esultato (una sola presenza da titolare)", scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che poi torna sul chiacchieratissimo rapporto con Maurizio Sarri: "Cristiano viene da due prestazioni sotto standard e da un esperimento da centravanti che non ha gradito". Non a caso questa sera tornerà a giocare leggermente defilato sulla sinistra.