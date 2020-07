Il futuro di Maurizio Sarri è in bilico e secondo quanto riporta SportMediaset la Juve sente di avere già in casa l'allenatore del futuro: Andrea Pirlo. ​C'è un "progetto che vorrebbe portarlo sulla panchina della prima squadra dal 2021-22 o, al più tardi, l'anno dopo - si legge sul sito -. Ma i tempi di un allenatore dipendono dai risultati. E allora Pirlo dovrà far bene con l'Under 23 ma, soprattutto, Maurizio Sarri dovrà essere da Juve in questo ultimo mese e mezzo di una stagione da pazzi".