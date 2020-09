Mattia De Sciglio ha richieste dall'estero e secondo Sky Sport, l'ultima squadra ad essersi interessata al difensore della Juventus è il Villareal. Ancora però nessun accordo né con il calciatore né con la Juve che considerato Cuadrado terzino destro ha a disposizione cinque laterali difensivi per la prossima stagione. Per questo, in caso di cessione di MDS, i bianconeri potrebbero decidere di non andare sul mercato confermando la batteria di sinistra composta da Alex Sandro e Pellegrini e quella di destra con Cuadrado e Danilo.