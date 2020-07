2









Oggi è il giorno sia di Maurizio Sarri che di Andrea Pirlo. Entrambi parleranno in conferenza stampa. Il primo alla vigilia dell'ultima partita di campionato contro la Roma, il secondo per presentarsi come tecnico della Juve Under 23. Come scrive Repubblica.it, "Nonostante le rassicurazioni sul futuro di Sarri, la presenza di un tecnico e soprattutto una persona stimata in società come Pirlo rappresenta una delle possibili strade per il futuro della panchina bianconera. Il tecnico campione d'Italia dovrà convivere con l'ex centrocampista di Inter, Milan e Juve oltre che della Nazionale: prima naturalmente bisognerà valutare l'operato del Maestro nel suo esordio in panchina. Ma se i risultati saranno quelli attesi, ai primi scricchiolii della panchina di Sarri il primo nome in cima alla lista sarà proprio quello di Pirlo. Che si concentrerà sulla crescita dei giovani dell'Under 23: almeno all'inizio".