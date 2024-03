Juventus, ricavi e sponsor

Ricavi

Main Sponsor

Attività digitale e plusvalenze

Gli obiettivi sportivi

Juventus, la strategia di mercato

Nella stagione 2024-25, con la partecipazione alla Champions League e al Mondiale per club , ci si aspetta un significativo aumento dei ricavi in casa, con la prospettiva di superare facilmente. Nel frattempo, gli stipendi dei giocatori, già scesi a 240-245 milioni di euro nel 2023-24, dovranno diminuire ulteriormente, contribuendo a ridurre considerevolmente le perdite al 30 giugno 2025. Si prevede che il costo complessivo della squadra - includendo gli stipendi dei giocatori e dello staff tecnico, gli ammortamenti e le commissioni degli agenti - si allineerà al 70% delle entrate totali, come indicato dallo squad cost ratio dell'UEFA, riporta la Gazzetta dello Sport.Per quanto riguarda i ricavi, l'obiettivo è di posizionarsi tra iI diritti televisivi dovrebbero registrare un modesto aumento, mentre si prevede una leggera contrazione nelle sponsorizzazioni. Il rinnovo del main sponsor , presumibilmente genererà meno deidurante l'era di Ronaldo, ma includerà bonus più consistenti.Non è prevista nel business plan la monetizzazione dell'attività digitale, nonostante la Juventus sia attualmente il principale brand italiano sui social media, con 165 milioni di follower, di cui il 92% provenienti dall'estero. IAssumendo un fatturato a regime di 450-475 milioni di euro (compreso il fatturato derivante dal mercato dei trasferimenti), la Juventus potrebbe destinare circa il 70% di questo importo alla gestione della squadra, ovvero tra 320 e 330 milioni di euro, circa 50 milioni in meno rispetto all'anno precedente. Questo è considerato un investimento congruente conAttraverso un focus sui giovani e sugli investimenti a lungo termine, il progetto mira a ridurre il ricorso al player trading e il turnover della squadra. Le maxi-cessioni non sono escluse ma in una logica di opportunità e reinvestimenti: non c'è la necessità in estate di vendere gioielli come Vlahovic . Se tutti gli elementi si incastreranno correttamente, questo percorso dovrebbe portare la Juventus alla sostenibilità finanziaria entro il 2026-27, generando profitti, liquidità e riducendo il debito.