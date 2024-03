Juventus, la Champions League é essenziale

Juventus, la strategia di mercato

Le cifre

Ladel futuro sarà un club guidato dai giovani e dalla sostenibilità, con un chiaro obiettivo di ritorno stabile in Champions League e di investimenti mirati. Nei prossimi tre anni, i dirigenti bianconeri affronteranno una sfida titanica:. Questo percorso e gli obiettivi sono dettagliatamente delineati nel business plan orientato al 2026-27, raccontato da Gazzetta.È imprescindibile per latornare a contendersi i vertici europei, altrimenti tutti i piani rischiano di andare in frantumi. Sebbene la qualificazione per l'edizione 2024-25 sembri garantita, è fondamentale partecipare ininterrottamente alla Champions fino al 2026-27, conQuesto spiega il motivo per cui l'attuale stagione è considerata una sorta di intermezzo. Senza i proventi derivanti dalle competizioni europee, il cui impatto negativo è stato quantificato in un totale di 115 milioni di euro, il bilancio al 30 giugno 2024 subirà una perdita stimata tra 150 e 200 milioni di euro.Il documento informativo fornisce dettagli sui proventi netti: dei 127 milioni anticipati da Exor, 69 milioni sono destinati a coprire il fabbisogno finanziario del gruppo per i prossimi 12 mesi, stimato in circa 48 milioni, e a ridurre l'indebitamento non corrente. Il resto sarà utilizzato per saldare debiti derivanti da acquisti di giocatori e per affrontare l'assenza dalle competizioni UEFA. Anche se non viene fornita ulteriore informazione,Quando si valuta il saldo tra acquisti e cessioni durante una sessione di mercato, è importante considerare che i pagamenti e gli incassi vengono dilazionati su più anni. Quindi, gli importi di una singola sessione rappresentano solo una parte del totale. Secondo quanto riporta Gazzetta,. Questo margine è destinato a essere potenziato grazie al ritorno in Champions League e alla qualificazione al Mondiale per club, che non era prevista nel piano aziendale