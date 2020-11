Tra i tanti auguri arrivati per mezzo social, non potevano di certo mancare quelli della. Oggi, Alessandrocompie 46 anni e i bianconeri gli hanno dedicato questo messaggio: "E' il compleanno di Alessandro Del Piero! TANTI AUGURI, LEGGENDA!". 513 presenze in 19 stagioni, coronate con 208 reti: l'appellativo di leggenda è pienamente meritato per l'ex numero 10 che ha contribuito a rendere grande laed è diventato una delle ultime bandiere del calcio moderno.