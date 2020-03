Pazza idea in casa Juve: rinnovare di un altro anno il contratto di Gigi Buffon. Filtra fiducia dall'ambiente Juve. La fame di vincere ancora sta convincendo Buffon a continuare e la Juventus è pronta a proseguire con lui. Il portiere numero 77 sta bene, fisicamente e non solo. Inoltre in ballo c'è anche la voglia di battere altri record e la voglia di puntare alla Champions League, ancora una volta. Un senatore nello spogliatoio Juve, il suo ruolo vale per due e arrivati in questa fase la convinzione sull'asse Juve-Buffon è proprio quella di poter andare avanti ancora insieme, almeno per un'altra stagione.