Nell'ultima Coppa Italia vinta dalla Juventus c'era Gianluigi Buffon a difendere i pali della Vecchia Signora. E l'ex portiere bianconero ha voluto fare i complimenti alla Juventus per il successo ottenuto contro l'Atalanta: "Una coppa vinta grazie ad una prestazione di squadra, con cuore, grinta ed ambizione! Complimenti Juve!". Buffon però ha anche omaggiato l'Atalanta: "E un grande in bocca al lupo all'Atalanta per la finale europea! Che portiate il tricolore italiano con fierezza!", le sue parole sui social.