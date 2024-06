Gli anni scorrono, ma il nostro legame non cambia. pic.twitter.com/Dmo3A6dLc3 — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) June 4, 2024

Certe cose non cambiano mai. Certi sentimenti, che si provano e che si fanno provare, nemmeno. E il romanticismo misto nostalgia che sa suscitare una foto di Gigi Buffon e Alex Del Piero si inserisce perfettamente in queste categorie, attraversandole senza tempo. E così scrive anche il leggendario ex portiere della Juventus come didascalia della foto in compagnia del suo 10 e capitano: