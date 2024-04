Del futuro della Juventus ha parlato il giornalista Marco Bucciantini su Sky Sport. "Già Giuntoli è una ripartenza, quest'anno gli è servito anche come ambientamento e dall'anno prossimo può essere l'anno uno perché se fai un passo avanti lo capisci dopo che era quello zero.he vanno inquadrati in questo progetto con un talento che crea questo senso di appartenenza che hai creato in casa. Ma la vera persona da cui ripartire è John Elkann, lo vorrei vedere più presenta al fianco di Giuntoli".