U19: 6 giocatori su 20 di cui 3 titolari

U15: 10 giocatori su 20, di cui 4 titolari (5 sono poi subentrati)

Un progetto che vede il suo centro nevralgico a Vinovo, ma che si ramifica e diffonde su tutto il territorio regionale fino a raggiungere, negli ultimi anni, una dimensione globale. Parliamo del progettodella: legami sempre più stretti tra il club bianconero e altre società minori che possono usufruire, oltre che del logo Juve, di strutture e formatori ad hoc per far crescere i giovani.E i risultati ci sono, e si vedono. Nelle formazioni finaliste under 19 e under 15 di Piemonte e Valle d'Aosta che hanno vinto il torneo delle regioni dopo almeno 15 anni, infatti, erano presenti diversi ragazzi provenienti dalle Academy della Juventus.