Juventus, Briatore non ci sta: 'Comolli si è già preso uno schiaffone!'

AFP via Getty Images

Briatore parla della Juventus

non le manda a dire. Il team principal della Alpine F1 sembra non aver digerito le ultime notizie riguardanti la Juventus , e in particolare i rifiuti di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini - rimasti rispettivamente al Napoli e all'Atalanta - insieme all'imminente arrivo in dirigenza di Damien Comolli , già presidente del Tolosa.L'imprenditore, noto tifoso bianconero da sempre, si è espresso così sul proprio profilo Instagram: "Sono juventino da tanti anni e ne ho viste di cose, ma questa volta è un po’ diverso. Qualche giorno fa sono andato a dormire con la possibilità di avere Conte come allenatore… cioè, era fatta! Mi sveglio e mi ritrovo che Conte non è l’allenatore della Juve, ma è l’allenatore del Napoli. Però, Giuntoli, che abbiamo sbagliato a prendere, perché noi dovevamo prendere De Laurentiis e non Giuntoli, se ne va. Arriva Comolli. Mi sono detto: “Sicuramente arriva da una grande squadra”. Mi informo, visto che io non lo conoscevo, e vedo che arriva dal Tolosa. Si mette subito in pista senza Conte e chi prendiamo? Gasperini. Vado a dormire, mi sveglio e Gasperini va alla Roma. Comolli si è preso uno schiaffone alla prima operazione che doveva portare a casa. Adesso sembra che Comolli punti su Pioli, ma vi rendete conto?".