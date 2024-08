Lampi da parte del turco

Prende forma la Juventus di Thiago Motta. Contro il Brest si sono visti miglioramenti netti rispetto alla gara di Norimberga . Il nuovo allenatore sta ancora ritrovando pian piano i giocatori che presumibilmente saranno i titolari per questa lunghissima stagione. Uno di questi è Yildiz, che è rientrato dopo assieme a Bremer, Danilo e Douglas Luiz. La gara con i francesi è stata utile per il turco per poter rimettere nelle gambe minuti di gioco.Yildiz è entrato in campo all'inizio del secondo tempo per il giovane Mbangula. La forma migliore è da ritrovare, il fantasista è rientrato da poco anche a causa dell'operazione al setto nasale. Chiaro dunque che sarà necessario dargli tempo per tornare pienamente in forma e diventare un perno della Juventus. Eppure, anche solo a mezzo servizio, il giocatore ha subito impattato sulla squadra.Poco dopo il pareggio firmato Vlahovic, Yildiz ha inventato sul lato sinistro del campo per l'inserimento do Douglas Luiz, dove è stato necessario l'intervento del portiere ospite. Lampi dunque del vero Yildiz, anche se solo a tratti, ma la condizione atletica migliore deve ancora arrivare. Nelle prossime amichevoli il turco troverà molto più spazio, questo sarà utile per poterlo vedere quanto prima in forma.



