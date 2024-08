Juventus-Brest, la probabile formazione bianconera

La Juventus si prepara a scendere in campo per la seconda amichevole estiva di questa fase di preparazione agli ordini di Thiago Motta. Dopo la pesante sconfitta incassata sul campo del Norimberga, i bianconeri sono attesi ad un altro test dal sapore internazionale. Allo Stadio 'Adriatico' di Pescara - sabato 3 agosto - sarà antipasto di Champions League contro i francesi del Brest, terza classificata nell'ultima Ligue 1 e che, come la Juve, prenderanno parte alla nuova Coppa dei Campioni.Contro i francesi sarà l'occasione per vedere all'opera anche i giocatori impegnati agli Europei - come Cambiaso, Gatti e Chiesa - e in Copa America - Danilo, Douglas Luiz e Bremer - tornati a disposizione di Thiago Motta. Di seguito andiamo a scoprire la probabile formazione dei bianconeri contro il Brest.