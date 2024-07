Sabato 3 agosto la Juventus sarà di scena allo Stadio Adriatico di Pescara per affrontare il Brest in amichevole. Il club bianconero sfiderà la formazione francese in occasione della seconda amichevole dell'estate bianconera. Dopo il test terminato con una pesante sconfitta contro il Norimberga, la squadra di Thiago Motta sbarca in Abruzzo per disputare un'altra sfida dal sapore internazionale contro la rivelazione dell'ultima Ligue 1 che, il prossimo anno, disputerà la Champions League. Il secondo match che vedrà protagonisti i bianconeri sarà visibile in diretta suma anche in chiaro su