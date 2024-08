Antipasto di Champions League



Giornata di vigilia in casa, con i bianconeri che domani - sabato 3 giugno - scenderanno in campo allo Stadio Adriatico di Pescara contro ilper disputare la seconda amichevole estiva agli ordini di. Una sfida dal sapore internazionale a poco più di due settimane dall'inizio della stagione ufficiale della Vecchia Signora, il cui via è fissato per lunedì 19 agosto quando all'Allianz Stadium arriverà il neopromosso (e ambizioso) Como di Cesc Fabregas. C'è ovviamente grande attesa per vedere all'opera la formazione bianconera ad oltre una settimana dalla conclusione del ritiro in Germania, culminato con la pesante sconfitta patita contro il Norimberga.Sarà un'amichevole, sì, ma dalle forti sfumature di Champions League. Il Brest, infatti, ha chiuso al terzo posto nell'ultima edizione della Ligue 1 - recitando il ruolo dell'autentica rivelazione - e di conseguenza ha staccato il pass per la prossima edizione della Coppa dei Campioni. Dopo il Norimberga, dunque, il coefficiente di difficoltà è destinato ad alzarsi ulteriormente.Rispetto alla prova incolore di Norimberga - comunque condita da tutte le attenuanti del caso - si confida di vedere una Juventus sicuramente più in 'palla' e magari in grado di mettere a frutto quantomeno una parte del lavoro sviluppato e testato in queste prime settimane di allenamento.Juventus-Brest sarà anche l'occasione per vedere all'opera anche coloro che - impegnati a Euro 2024 e in Copa America - hanno goduto di un prolungamento di vacanze prima di rimettersi a disposizione di Thiago Motta. Su tutti, ovviamente, c'è curiosità per vedere all'opera Federico Chiesa, Danilo, Bremer ma soprattutto Douglas Luiz, pronto a disputare i suoi primi minuti in maglia bianconera.





