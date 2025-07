Getty Images

. Così, condividendo sul suo profilo Instagram un video che lo immortala mentre si allena "nel volo" (ovvero sui colpi di testa), ha aggiornato i tifosi dellasul suo percorso di recupero dall'infortunio, che sembra davvero procedere nel migliore dei modi e avviarsi verso la sua naturale conclusione. Il difensore brasiliano è in vacanza come il resto dei compagni, ma non sta perdendo tempo e sta continuando a lavorare in attesa dell'inizio della prossima stagione, che dovrebbe vederlo finalmente ai blocchi di partenza insieme alla squadra dopo il lungo stop dovuto alla rottura del crociato.

Bremer, il video dell'allenamento

I tifosi bianconeri e i compagni, ovviamente, fanno il tifo per lui, certi di ritrovarlo più carico e più forte di prima, dopo averlo ritrovato almeno in panchina durante i match del Mondiale per Club. E Gleison scalpita, desideroso di lasciarsi questa spiacevole parentesi alle spalle e di tornare ad essere quel muro che la Juventus aveva imparato a conoscere e amare.