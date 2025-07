Juventus, Bremer scalpita: 'Contento di essere tornato, ci vediamo presto' FOTO

Juventus, il messaggio di Bremer

"Il nostro percorso in questo torneo si conclude, ma dobbiamo portare a casa il buono che abbiamo fatto. Siamo in un percorso di crescita e sono sicuro che andrà sempre meglio. Personalmente sono contento di essere tornato in gruppo e di aver riprovato quelle sensazioni che mi mancavano da tanto tempo. Ci rivediamo presto tifosi bianconeri, fino alla fine, Forza Juventus!".È il messaggio condiviso poco fa su Instagram da, tornato a rivedersi almeno in panchina con lanel corso del Mondiale per Club terminato ieri con l'eliminazione per mano del Real Madrid. Il difensore brasiliano scalpita, evidentemente non aspetta altro che riassaporare di nuovo il campo con la maglia bianconera addosso dopo il lunghissimo stop per la rottura del legamento crociato, che lo ha costretto a rimanere ai box per quasi tutta la stagione appena conclusa. Il suo calvario sembra finalmente alle spalle, e la Juve non vede l'ora di riabbracciarlo, affidandogli le chiavi di una difesa che ha sentito maledettamente la sua mancanza e spera di poter tornare quanto prima ad aggrapparsi a lui.