Juventus, Bremer prepara il rientro e Rugani torna dal prestito: Hancko è ancora un'idea?

Le immagini che hanno acceso le speranze dei tifosi, diventando presto virali e scatenando entusiasmo, risalgono alla giornata di ieri:ha ricominciato a lavorare con il pallone, mostrando dunque segnali positivi che lasciano intravvedere la fine del lungo tunnel in cui è piombato lo scorso autunno dopo la rottura del legamento crociato. Finalmente, in sostanza, filtra un po' di ottimismo sulle condizioni del difensore brasiliano, elemento del quale laha sentito terribilmente la mancanza nel corso di questa stagione, ancor di più quando, per una ragione o per l'altra, non ha potuto contare nemmeno su altri suoi compagni di reparto.

Quando torna Bremer

Chi rientra dai prestiti

La situazione di Hancko

Chiaramente non va dimenticato - e il discorso vale anche per Juan Cabal, che ha subito la sua stessa sorte - che il recupero da infortuni simili impone cautela e lascia aperti interrogativi circa la definitiva efficienza. Motivo per cui non si può certo sperare di rivedere Bremer in campo nelle ultime due partite di campionato, con l'obiettivo che rimane sostanzialmente quello di riaverlo a disposizione al 100% in vista della prossima annata.E se per l'immediato futuro - dunque per la partita di domenica contro l'Udinese - la difesa bianconera si ritrova in totale emergenza, guardando alla fine dell'estate si rischia di assistere allo scenario opposto, ovvero a un'abbondanza di opzioni se si considerano anche i rientri dai prestiti die Facundo Gonzalez, oltre alla permanenza - ad oggi comunque tutt'altro che certa - di. Pensando però anche alle possibili uscite (e i nomi caldi in questo senso sono quelli di), si spiega perché la Juventus si stia guardando intorno sul mercato, con una strategia che per la difesa suona come "pochi innesti, ma di qualità".Un giocatore su cui Cristiano Giuntoli lavora da tempo è, slovacco del Feyenoord che a gennaio è stato molto vicino ai bianconeri, come ricorda Tuttosport. Su di lui è ancora tutto aperto, anche perché sono da registrare gli inserimenti di altri club interessati come il Milan e il Bayer Leverkusen, ma anche l', che neanche a dirlo è pronta a mettere sul tavolo una maxi offerta: lo slovacco classe 1997 ha già detto di desiderare un'esperienza all'estero, magari pure in Arabia Saudita, e infatti sta seriamente valutando l'ipotesi. Al momento, comunque, la trattativa non è ancora entrata nel vivo, con la Juventus che rimane alla finestra in attesa di capire come comporre la propria difesa del futuro.





