Maschere e allenamenti: a che punto è il recupero di Bremer e quando torna

Obiettivo Parma: rientro fissato per il 24 agosto

Gleisonnon si ferma. Dopo la lunga assenza per la lesione al legamento crociato, il difensore brasiliano dellacontinua a lavorare con determinazione anche durante le vacanze. Le immagini pubblicate sui suoi profili social lo mostrano alle prese con maschere per la misurazione dei dati aerobici, esercizi specifici con i pesi per rafforzare la muscolatura del ginocchio e sedute tecniche sul campo. L’obiettivo è chiaro: tornare al massimo della forma il prima possibile.Bremer vuole esserci per la prima giornata di campionato, in programma il 24 agosto contro il Parma. La sua tabella di marcia è già stata definita: il 24 luglio è atteso alla Continassa per l’inizio ufficiale della stagione con la Juventus, mentre il 2 agosto partirà con il gruppo per il ritiro in Germania.

Dall’infortunio al rientro graduale

La prudenza resta fondamentale

Dopo mesi ai box, Bremer è tornato gradualmente a respirare aria di campo: prima seguendo la squadra in tournée negli Stati Uniti, poi rientrando nella lista dei convocati per il Mondiale per Club. Ora il focus è totalmente rivolto alla Serie A.Nonostante i progressi, alla Juventus si predica cautela. Il recupero prosegue secondo i tempi stabiliti dallo staff medico e tecnico, che non vogliono correre rischi. Ma la strada è tracciata, e il rientro sembra ormai vicino.