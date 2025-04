Quando può tornare in campo Bremer? Gli scenari

Getty Images

Gleison Bremer è rimasto lontano dai campi da diversi mesi, precisamente dal 2 ottobre: la Juventus usciva con tre punti dalla trasferta di Lipsia, ma allo stesso tempo senza uno dei giocatori più rappresentativi dell'intera squadra. L'infortunio è dei più gravi:, che tradotto significa stagione finita. O forse no?Il difensore brasiliano è rimasto ai box in questi mesi, e dopo l'intervento ha cominciato un lungo percorso di riabilitazione che sta proseguendo anche alla Continassa. Bremer, infatti, ha pubblicato diversi video in cui corre al centro sportivo bianconero , segno della grande volontà di tornare in campo.

Ma i tifosi bianconeri potranno vederlo in campo già in questa stagione? Al momento l'unica sicurezza è che Bremer continuerà a svolgere il suo percorso di recupero almeno fino a fine campionato. Potrebbe tornare in occasione del, dichiarato da lui stesso come obiettivo. In caso contrario, Bremer tornerà definitivamente nella prossima stagione.