Juventus, Bremer non si ferma: il messaggio

Il rientro in campo di Gleisonsi avvicina e il difensore brasiliano dellalo ha voluto sottolineare con un messaggio chiaro e motivato sui social. "No time off", ha scritto su Instagram il numero 3 bianconero, accompagnando la frase con una foto che lo ritrae durante una sessione di allenamento. Nessun giorno di pausa, dunque, per il centrale ex Torino, che sta lavorando duramente per tornare il prima possibile a disposizione di Igor Tudor.Bremer è stato uno dei pilastri della difesa juventina nella prima parte di stagione, offrendo prestazioni solide e di grande affidabilità. La sua assenza, dovuta alla rottura del crociato, si è fatta sentire, soprattutto in un momento in cui la Juventus ha dovuto fare i conti con una serie di impegni ravvicinati e qualche incertezza difensiva di troppo.

Il messaggio pubblicato sui social vuole trasmettere determinazione e senso di responsabilità, qualità che da sempre contraddistinguono il difensore brasiliano. La sua voglia di tornare in campo si percepisce anche nei dettagli: allenamenti personalizzati, lavoro costante alla Continassa e la volontà di farsi trovare pronto per la prossima stagione.