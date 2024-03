I convocati del Brasile

Portieri: Bento (Athletico-Pr), Ederson (Manchester City), Rafael (Sao Paulo);

Difensori: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Ayrton Lucas (Flamengo), Wendell (Porto), Beraldo (PSG), Gabriel (Arsenal), Marquinhos (PSG), Murilo (Palmeiras);

Centrocampisti: André (Fluminense), Pereira (Fulham), Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Douglas Luiz (Aston Villa), Joao Gomes (Wolverhampton), Paquetà (West Ham), Pablo Maia (Sao Paulo);

Attaccanti: Endrick (Palmeiras), Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Savio (Girona), Vinicius (Real Madrid).

Nienteper Gleison. Il difensore dellanon figura nell'elenco dei convocati del CT della Selecaoper le amichevoli in programma a marzo contro Inghilterra e Spagna. Un'assenza che stupisce, quella del classe 1997, che in questa stagione in bianconero ha offerto una buona continuità di rendimento con prestazioni convincenti e quasi sempre all'altezza della situazione.Ma a sorprendere, almeno in parte, è anche la scelta del CT di portare con sè, che alla Continassa è rientrato solo oggi in gruppo dopo il problema alla caviglia patito nei minuti finali della gara contro il Verona. Più scontata l'esclusione diRicevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.