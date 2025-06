Gazzetta - Juventus, Bremer verso il ritorno in gruppo e volerà negli Usa per il Mondiale

Bremer Juve, il percorso di recupero

Mondiale per Club, Bremer ci sarà?

Duecentocinquanta giorni fa, Gleisonsi lesionava il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Una diagnosi pesante per lui e per la Juventus , che da allora ha dovuto rinunciare al suo miglior difensore. L’intervento chirurgico, avvenuto 244 giorni fa, ha segnato l’inizio di un lungo percorso di recupero che, finalmente, sembra arrivato a un punto di svolta.Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrale brasiliano è pronto a riprendere gradualmente ad allenarsi con i compagni alla Continassa, sotto la supervisione di Igorè presente da settimane al Training Center: prima solo palestra, poi corsa e palla.Il ritorno in campo sarà progressivo, perché nessuno alla Juventus intende correre rischi. L’idea è quella di un reinserimento graduale, che alternerà sessioni individuali a esercizi in gruppo, per permettergli di ritrovare condizione e fiducia. Per un mese, Bremer vivrà una routine fatta di pazienza e lavoro costante, elementi che non gli sono mai mancati. La prudenza è d’obbligo, vista l’importanza del giocatore per la rosa bianconera: un punto fermo della difesa, anche per il futuro prossimo. Nonostante la voglia del brasiliano di tornare a giocare già da tempo, lo staff medico ha imposto un freno, puntando tutto sulla piena guarigione.La Juventus porterà Bremer con sé negli Stati Uniti per il Mondiale per Club , anche se il suo utilizzo è escluso. La sua presenza nello spogliatoio sarà comunque fondamentale per il gruppo. I tifosi sognano un suo ingresso in campo in caso di finale, ma il vero obiettivo resta la prima di campionato: Juventus-Parma, in programma il weekend del 23-24 agosto. È quella la data cerchiata in rosso, il vero ritorno di Bremer al centro della retroguardia bianconera. Senza calcoli, senza paura. Dopo 250 giorni di attesa, la Juve è pronta a riabbracciare uno dei suoi pilastri. E con il brasiliano al suo posto, la squadra di Tudor potrà guardare al futuro con maggiore solidità e ambizione.