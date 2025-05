Bremer: 'La stagione lascia l'amaro in bocca. Siamo la Juventus, non possiamo accontentarci'

Getty Images

Il messaggio di Bremer

Gleisonha voluto condividere un messaggio di riflessione e determinazione al termine di una stagione che per lui, come per molti tifosi bianconeri, ha lasciato l’amaro in bocca. Attraverso i suoi canali social, il difensore brasiliano ha espresso il dispiacere per non essere riuscito a dare di più alla causa juventina, ma anche la voglia di guardare avanti con grinta."Una stagione come quella appena conclusa non può che lasciare l’amaro in bocca: avremmo voluto regalare più gioie ai nostri tifosi perché siamo la Juventus e non possiamo accontentarci mai, ce lo richiede la nostra storia", ha scritto Bremer, sottolineando l’importanza dell’identità e dell’ambizione che contraddistinguono la società bianconera.

Il centrale ha poi espresso il rammarico per non aver potuto aiutare la squadra direttamente sul campo in alcune fasi cruciali: "Mi dispiace non esser stato al fianco dei miei compagni in campo a lottare per questa maglia, ho cercato di farlo facendo sentire il mio apporto fuori dal campo in ogni momento".Nonostante le difficoltà, Bremer guarda già alla prossima sfida con lo spirito giusto: "Ora pensiamo a preparare al meglio quest’ultima competizione! Forza Juventus, fino alla fine!".Il messaggio trasmette non solo delusione, ma anche responsabilità e appartenenza. In un momento di transizione per la Juventus, con nuovi progetti all’orizzonte e ambizioni rinnovate, parole come quelle di Bremer rappresentano un punto fermo: la voglia di reagire e di lottare fino in fondo, onorando la maglia bianconera e i suoi tifosi.