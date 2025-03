Juventus, interviene anche Bremer. Il messaggio alla squadra è chiaro

Il messaggio di Bremer alla Juve

La Juventus si prepara ad affrontare una delle partite più delicate della stagione, con la trasferta contro la che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa a un posto in Champions League. In un momento così cruciale, il sostegno di tutto l’ambiente bianconero diventa fondamentale, e tra coloro che hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra c’è anche GleisonIl difensore brasiliano, attualmente ai box a causa di un infortunio al ginocchio, ha voluto mandare un messaggio ai compagni attraverso i social. “Con voi, fino alla fine”, ha scritto Bremer, ribadendo il suo supporto alla squadra nonostante l’impossibilità di scendere in campo. Un segnale importante, che dimostra il forte attaccamento del centrale alla causa bianconera e la sua voglia di rientrare il prima possibile per dare il proprio contributo in questo finale di stagione.

L’assenza di Bremer ha rappresentato un duro colpo per la difesa della Juventus, che deve fare a meno di uno dei suoi uomini più affidabili. La sua solidità e il suo carisma sono stati elementi chiave per la squadra di Thiago Motta a inizio anno, e che ha dovuto trovare le giuste contromisure per terminare la stagione senza il suo leader difensivo.La sfida contro i viola assume un’importanza capitale per la Juventus, ancora in lotta per un posto tra le prime quattro della classifica. Una vittoria a Firenze permetterebbe ai bianconeri di consolidare le proprie ambizioni europee e di ritrovare fiducia dopo un periodo complicato. Nel frattempo, Bremer continuerà il suo percorso di recupero con l’obiettivo di tornare in campo il prima possibile e dare nuovamente il proprio contributo alla squadra.