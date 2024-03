Juventus, con Bremer si riparte

Bremer Juve, quella volta con Zidane

. E d'altronde sarebbe ingenuo pensarlo, soprattutto in un calcio che viaggia da tempo su binari che mai si incontrano con quelli del romanticismo. Il rinnovo di Gleisoncon la, fino al, non è un lucchetto alla relazione tra le parti, più una reciproca promessa, del tipo: pEd ecco che tra le pieghe di quell'accordo spunta dunque la clausola che può liberare il difensore brasiliano . Clausola variabile tra i 60 e 70 milioni di euro che scatterà nell'estate 2025. Prima, però, la Juventus si impegna a valutare offerte di pari livello per poi decidere se far partire il difensore già nella prossima estate. Le sirene dall'Inghilterra suonano sempre più forti, soprattutto da Manchester sponda United, e la Premier è il campionato in cui, oggi, ogni calciatore vuole giocare.Tutti gli indizi portano a individuare Gleisoncome il sacrificato per la prossima estate. Il piano del club sembra piuttosto chiaro: il pareggio di bilancio è previsto nella stagione 2026/2027; i soldi del Mondiale per Club, quelli della Champions League, un aumento generale dei ricavi, tutto unito ad una cessione pesante possono velocizzare il processo e dare la definitiva boccata d'ossigeno necessaria a far ripartire laOltre a questo, una cifra tra i 60 e i 70 milioni per un difensore sono oro puro. E questo va al di là delle valutazioni tecniche: Bremer è stato uno dei migliori interpreti in bianconero in questa stagione e anche grazie a ciò i riflettori della Premier League si sono posati su di lui. Ma un sacrificio va fatto: i giocatori di qualità sono sempre più rari da trovare, mentre la difesa sembra più semplice da aggiustare. In questo senso, la Juventus guarda già al futuro:e, chissà, un nome come quello digià ben presente nella lista dei desideri.Sacrificare un calciatore – il player trading -, è un meccanismo che alla Juventus si conosce bene. Nel 2001, Zidane lasciò Torino per il Real Madrid : cifra incassata, 77,5 milioni di euro (seconda cessione più ricca) poi reinvestiti per ricostruire la rosa. Appaiono diversi, invece, i casi di(105 milioni, cessione più ricca di sempre) che diede il via alla fase di espansione bianconera, e quella di(67 milioni, terza cessione più ricca) che arrivò in un momento in cui il club già mostrava i primi problemi dal punto di vista economico.Insomma,