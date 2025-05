Bremer e l’infortunio: ‘Il primo mese a letto con gli antibiotici. Ora mi alleno 5 ore al giorno’

Parla Bremer

Attraverso i propri canali social, all’interno di un format che si chiama, Il difensore brasiliano della Juventus racconta il percorso di recupero dall’infortunio al crociato che l’ha tenuto fuori in questa stagione.“L’inizio è stato molto difficile perché sono una persona molto indipendente e non mi piace dipendere dagli altri. Subito dopo l’intervento chirurgico avevo bisogno di mi moglie per tutto: per aiutarmi, per alzarmi dal letto, e questo per me è stato molto duro. Il primo mese l’ho passato sempre a letto, con antibiotici e ho fatto solo qualche esercizio per non perdere massa muscolare con l’aiuto delle persone che mi stavano vicino. Il primo mese è stato difficile perché non riuscivo nemmeno ad appoggiare il piede a terra, sono stati mesi complicati.

Poi ho iniziato a migliorare, ho tolto le stampelle poco a poco, sono riuscito a tornare alla vita normale. Quello che desideravo era proprio questo: tornare ad essere indipendente. Fino ad ora sto bene, la testa è a posto, sono concentrato, resiliente, sto lavorando tanto perché voglio tornare nella miglior forma possibile. Mi alleno in totale circa 5 ore al giorno, la sera faccio un po’ di ghiaccio. Sento la mancanza di correre? Sì, soprattutto dentro il rettangolo verde, quello non ha prezzo. Sono diventato una persona migliore, un atleta migliore. Anche dal lato negativo dell’infortunio riesco a tirare fuori del positivo”.