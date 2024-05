Gleison Bremer non ha smesso di festeggiare la vittoria della Coppa Italia, conquistata mercoledì grazie al successo per 1-0 contro l'Atalanta. "Il primo trofeo in Europa con la maglia della Juve, non potevo chiedere di meglio, forza Juventus", il messaggio pubblicato sui social dal difensore brasiliano che ha postato un video celebrativo con tutte le sue migliori giocate della partita. Bremer è stato tra i migliori in campo nella finale, confermando tutto ciò che di buono ha fatto in questa stagione, dove è stato uno dei punti fermi della squadra.