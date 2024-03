Juventus, pronto il sostituto di Gleison Bremer

Chi è Ousmane Diomande

Chi è Ousmane Diomande, i numeri

Il profilo

Età: 20 anni

Nazionalità: Ivoriana

Altezza: 190 cm

Ruolo: Difensore centrale

Piede: Destro

I numeri

Presenze: 26

Minuti: 1.080’

Gol: 2

Assist: 1

La fase è ancora quello dello studio, ma di quelli approfonditi, quando si cerca di memorizzare le ultime nozioni prima di un esame. Ilha un obiettivo per l'estate: acquistare un centrale difensivo che possa far fare il salto di livello al reparto e, nella lista dei pretendenti, ha fatto un balzo in avanti Gleison. Non sono passate inosservate le prestazioni del brasiliano in bianconero e, d'altronde, come potrebbero? Scout del club inglese seguono costantemente la Juventus proprio con l'obiettivo di approfondire pregi e difetti di Bremer.Alla Continassa,. Certo è, però, che una mail con mittente inglese non stupirebbe, nel caso in cui dovesse arrivare. Come dicevamo, la fase è ancora quella dell'osservazione e dello studio, ma Bremer rischia di diventare il pezzo pregiato del prossimo mercato e in caso di offerta irrinunciabile dalla Premier League –-, diventerebbe difficile per lapoter rifiutare.Tra i nomi vagliati per il futuro della Juventus, soprattutto nel caso in cui si dovesse rinunciare a Gleison c'è Ousmane Diomande ivoriano classe 2003 dello Sporting Lisbona, come ha raccontato Tuttosport.Il giovane difensore ivoriano, nato nel 2003, ha recentemente trionfato alla Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, e ora si trova ad affrontare l'Atalanta negli ottavi di finale di Europa League. Arrivato in Portogallo nel gennaio dello scorso anno dal Midtjylland per una cifra di 7.5 milioni di euro, si è rapidamente affermato come titolare grazie alle sue prestazioni. Con una stazza di 190 cm, è un difensore centrale forte fisicamente, abile nel gioco aereo e nel contrasto individuale. Ricorda per certi aspetti lo stile difensivo di Tomori e Romero, anche se meno veloce ma più potente.Potrebbe migliorare nell'uscita pulita con passaggi più precisi. Adattabile al modulo 3-5-2 della Juventus, ha già interpretato varie posizioni nel reparto difensivo. Questa stagione ha giocato sette partite in Europa League segnando un gol, mentre in campionato portoghese ha realizzato un gol e fornito un assist in 17 presenze. Il suo contratto con il club portoghese scade nel 2027, e considerando il suo valore di mercato disecondo Transfermarkt, non sarà facile acquistarlo.