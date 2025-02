Juventus, arriva il documentario su Bremer: 'Rise Together', le parole del difensore e le prime immagini VIDEO

Il documentario della Juventus su Bremer

Documentario Bremer, le parole del difensore



Quando torna Bremer?

Nuova "Serie" prodotta dalla Juventus dopo quella suincentrata sul recupero dall'infortunio al ginocchio. In questo caso il protagonista è Gleisone come successo per l'ex giocatore bianconero, l'idea nasce dalla voglia di mostrare la risalita del difensore brasiliano, dalla rottura del crociato fino a quando sarà di nuovo pronto per tornare in campo. Bremer si era infortunato a inizio ottobre, nel match di Champions League contro il Lipsia.L'infortunio di Bremer è stato senza dubbio una delle svolte negative della stagione della Juventus, che ha perso il suo totem in difesa. Era impossibile per la squadra non risentire della sua assenza, con la Juve che infatti è anche stata costretta a intervenire nuovamente sul mercato a gennaio. Bremer e i tifosi bianconeri già fanno il conto alla rovescia pensando a quando il brasiliano sarà di nuovo in campo. Un percorso lungo, come inevitabile per questo tipo di infortuni, che il club ha deciso di rendere "pubblico" con una serie. "Rise Together", ovvero risorgere insieme, questo il titolo del documentario, "anticipato" dal giocatore sui social."Una promessa", il lancio del primo episodio del lavoro prodotto in collaborazione con Techno Gym. Bremer sui social ha pubblicato un video dove emergono le prime immagini e le sue parole: " "Se lavoro così duramente, ogni singolo giorno, come sarà il mio ritorno? Mi rialzerò meglio? Sarò più forte? Ho fatto una promessa a me stesso. Ogni giorno darò tutto quello che ho, perché quando tutto questo sarà finito, non voglio guardare indietro e chiedermi se avrei potuto dare di più. Passo dopo passo, ripetizioni dopo ripetizioni, sto costruendo la mia strada del ritorno. E se continuo così ogni giorno, che tipo di giocatore sarò".Bremer sta pubblicando con frequenza video e immagini mentre si allena in palestra; il recupero dall'infortunio procede bene anche se è impossibile al momento definire tempi precisi per quando potrà tornare a correre in campo e poi rientrare a giocare. Intanto però la certezza che il difensore sta facendo tutto quello che può nel migliore dei modi. E la Juventus non vede l'ora di riabbracciarlo.