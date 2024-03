Gleisonnon convince Il Corriere dello Sport. Il quotidiano romano ha attribuito un 5 in pagella al difensore delladopo il match contro la, motivandolo così: "Soffre la rapidità del Taty. Strattona Zaccagni e il Var gli abbona unsacrosanto".Voti positivi per il brasiliano, invece, da parte degli altri principali quotidiani sportivi. "Prezioso in più di un’occasione, rischia grosso con una trattenuta in area su Zaccagni nella ripresa", scrive Tuttosport (6). Per Gazzetta Bremer è addirittura il migliore in campo dei suoi, premiato con un 6,5: "Alla fine sbroglia diverse situazioni complicate. La partenza non è facile, con la Lazio a pressare e lui poco abituato alla linea a quattro. Un'occasione, un salvataggio su Marusic".