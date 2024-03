Bremer Juve, le cifre della clausola e come funziona

Bremer Juve, dove può essere venduto

Juventus, il sacrificio sul mercato è Bremer

La colonna difensiva che, però, comincia a scricchiolare. Non perché le prestazioni di Gleisonsiano calate di livello nel tempo, ma perché il suo futuro in bianconero è sempre più in dubbio, in bilico.Sul suo contratto, infatti, c'è una clausola variabile, tra i 60 e i 70 milioni, che permette al difensore bianconero di trasferirsi nel momento in cui dovesse arrivare un club pronto a sborsare quei soldi. La clausola, però, come riporta Fabrizio Romano, sarà valida dall'estate 2025. Per la prossima sessione estiva esiste un patto verbale tra le parti: il club si impegna a valutare offerte di simile valore, ma la decisione finale spetterà proprio alla dirigenza e la cessione non sarà dunque automatica. Cifre certo non irraggiungibili, soprattutto per chi guarda con interesse al centrale brasiliano da oltremanica.Da tempo, il Manchester United segue da vicino l'evoluzione di Gleison Bremer . Osservatori in tribuna, in casa e trasferta, guardano le prestazioni del difensore e prendono nota. Prima inserito in una short list insieme ad altri nomi, adesso ha fatto un deciso balzo in avanti nei desideri dei Red Devils. Ma non solo, oltre allo United, infatti, ci sono altre squadre inglesi ad aver preso nota e che possono inserirsi nella corsa a Bremer.Sembra sempre più vicina, dunque, la cessione in estate di Gleison Bremer che può diventare il sacrificio di mercato per rimpolpare le casse e tornare ad acquistare. D'altronde, con la presenza della clausola, di fronte ad un assalto inglese, le difese bianconere nulla potranno.