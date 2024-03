Notizia di oggi quella della possibile cessione di Gleisonnel corso del mercato estivo. C'è unarescissoria con cifra compresa tra i 60 e i 70 milioni di euro nel suo contratto recentemente rinnovato fino al 2028. Inoltre il 10% dell'eventuale ricavato andrebbe dato al Torino, club da cui laha acquistato il difensore brasiliano. Ilal momento sembra essere la maggiore pretendente per il difensore brasiliano, complici anche le possibilità economiche differenti che ci sono in Premier League. La notizia però ha scatenato i tifosi della Juventus. In gallery alcune tra le migliori reazioni dei tifosi.