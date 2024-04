Il futuro di Gleison Bremer è incerto. Nel nuovo contratto del difensore (siglato in autunoo), è stata inserita una clausola rescissoria da 61 milioni di euro (il 10% andrebbe al Torino). Una cifra tutto sommato “abbordabile” per i top club d’Europa, inglesi in particolare. In caso di cessione, scrive il Corriere dello Sport, la Juve incasserebbe 55 milioni di cui 30 di plusvalenza secca: una cifra che finanzierebbe per intero un grande colpo in entrata a centrocampo. Su Bremer sappiamo che la squadra più interessata è il Manchester United, alla ricerca di un nuovo difensore per tornare a vincere.