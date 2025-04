Juventus, Bremer ospite dell'ATP di Montecarlo VIDEO

Getty Images

Gleison Bremer sta continuando il percorso di recupero per tornare in campo. Il difensore brasiliano è fuori dalla trasferta di Lipsia, durante la quale ha rimediato la lesione del legamento crociato, un brutto infortunio che lo sta tenendoBremer continua a lavorare e vuole tornare a disposizione: nei giorni scorsi ha pubblicato un video in cui è tornato a correre sul terreno della Continassa, e ha dichiarato di voler puntare al ritorno per il Mondiale per club.Nel frattempo il difensore è stato ospite dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo, incontrando diversi tifosi e appassionati. Bremer ha incontrato anche il tennista italiano, grande tifoso della Juventus.