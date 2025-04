Juventus, Bremer ancora di corsa: il nuovo VIDEO

Gleison Bremer continua il suo percorso di riabilitazione dopo la lesione al legamento crociato e ha voluto condividere con i suoi tifosi un aggiornamento incoraggiante. Sul suo profilo social, il difensore brasiliano della Juventus ha pubblicato un video che lo mostra impegnato in palestra: piccoli passi, ma eseguiti con ritmo e intensità, segno della determinazione con cui sta affrontando questa fase delicata.Il recupero procede secondo i tempi previsti, ma sarà ancora lunga la strada prima di rivederlo in campo con la maglia bianconera. Bremer ha già ripreso a correre sul campo, un segnale positivo che testimonia i progressi fatti finora, ma il rientro in gruppo e la piena attività agonistica non arriveranno prima del Mondiale per Club, in programma nel 2025.

La Juventus, consapevole del valore del difensore ex Torino, non ha intenzione di forzare i tempi. L'obiettivo è riportarlo in campo solo quando sarà completamente guarito, per evitare ricadute e garantirgli un ritorno al massimo della forma. Nel frattempo, il supporto dei tifosi sui social non manca, e Bremer può contare sull'affetto di un ambiente che lo aspetta con pazienza e fiducia.