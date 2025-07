Juventus, Bremer è alla Continassa: altri cinque giocatori rientrati in anticipo

Getty Images



Juventus, chi è già rientrato alla Continassa

Bremer alla Continassa: il programma

Il conto alla rovescia sta per terminare;, con il gruppo che si ritroverà alla Continassa. Prima i passaggi di rito al J Medical, per le visite di inizio stagione e poi la squadra si metterà a disposizione di Igor Tudor, confermato dopo essere approdato a fine marzo al posto di Thiago Motta.C'è chi però ha anticipato i compagni e si trova già a Torino, dove ha ripreso a lavorare. Sono sei in particolare i bianconeri già visti alla Continassa tra ieri e oggi. Ovvero. Non giocatori a caso ma tutti reduci da infortuni e che devono ritrovare la condizione o ancora in fase di recupero.I riflettori maggiori sono puntati su Bremer, inevitabilmente; il difensore brasiliano già negli Stati Uniti è tornato ad allenarsi con il gruppo e queste settimane tra la Continassa e poi il ritiro in Germania saranno molto utili a migliorare la condizione eQuesta mattina ha pubblicato anche una foto sui social appena arrivato alla Continassa.Più indietro, come è noto, Cabal, che deve ancora tornare a lavorare con il gruppo essendosi anche fermato un mese dopo il compagno. Kelly invece è passato dal J Medical per i controlli dopo aver accusato un problema muscolare nell'ultima partita del Mondiale per Club e ha svolto una seduta in palestra, oltre che in piscina insieme a Nicolò Savona, come riportato da Tuttosport. Il difensore italiano ne avrà ancora per un po' dopo l'infortunio alla caviglia negli Stati Uniti., reduce dalla stagione al Genoa, conclusa anticipatamente per l'operazione alla spalla. Miretti non sa ancora quale sarà il suo futuro, a differenza diPer il portiere, a meno di sorprese, saranno gli ultimi giorni/settimane alla Continassa prima di lasciare il club