Le condizioni di Bremer

Gleisonanticipa sempre le mosse, anche sul campo. Sebbene la ripresa degli allenamenti dellasia programmata per oggi pomeriggio, il difensore brasiliano ha già ripreso ad allenarsi in palestra ieri mattina. Nessun riposo o straordinari in vista della sfida contro la Roma. Reduce da alcuni fastidi fisici nelle settimane precedenti,Infatti, una vittoria contro i giallorossi all'Olimpico significherebbe il ritorno dellain. Sarà un momento cruciale della stagione. L'altro obiettivo, la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta il 15 maggio, si giocherà sempre all'Olimpico. Allegri spera di risolvere velocemente la questione Champions per concentrarsi sulla finale e evitare sorprese.Per la trasferta a Roma, potrebbe anche rientrare il difensore Mattia, unico assente contro il Milan. Questa abbondanza di opzioni consentirà all'allenatore di testare diverse soluzioni in vista dell'Olimpico. La Juventus ha davanti a sé il primo match point: mancano solo 3 punti (ottenibili con una vittoria contro la Roma) per raggiungere il primo traguardo e solo 5 per tagliare matematicamente il secondo.