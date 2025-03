Juventus, Bremer torna a correre in campo FOTO

Bremer Juve, quando può tornare

Buone notizie per i tifosi della Juventus : Gleisonè tornato ad allenarsi sul campo dopo il lungo stop per infortunio. Il difensore brasiliano ha condiviso su Instagram alcune immagini che lo ritraggono durante la sessione di lavoro, segno di un recupero che procede nella giusta direzione.

L’obiettivo principale di Bremer è tornare in piena forma per il Mondiale per Club, competizione alla quale la Juventus punta con grande determinazione. Il messaggio pubblicato dal giocatore ha subito scatenato l’entusiasmo dei tifosi bianconeri, che sperano di rivederlo presto in campo per rafforzare il reparto difensivo della squadra.Nel suo post, Bremer ha scritto parole cariche di motivazione: «Chi rimane forte sul sentiero, anche quando è roccioso, è chi va più lontano. Continua a camminare, il viaggio vale!». Un chiaro segnale della sua determinazione nel superare le difficoltà e tornare più forte di prima.Il ritorno del centrale brasiliano sarebbe fondamentale per la Juventus, che nelle ultime settimane ha dovuto affrontare diverse problematiche in difesa. La presenza di Bremer garantirebbe maggiore solidità e leadership, elementi chiave per affrontare al meglio gli impegni futuri.Ora resta da capire quando potrà essere nuovamente a disposizione di Tudor , ma l’entusiasmo e la voglia di tornare sul rettangolo di gioco sono evidenti. I tifosi aspettano con ansia il suo rientro.