Juventus, e se salta Thiago Motta? Tra i possibili traghettatori anche Brambilla

La pesante sconfitta dellacontro l'Atalanta ha messo inevitabilmente Thiago Motta sotto esame , anche se al momento alla Continassa non si pensa ad altro che alla prossima partita, in programma domenica contro la Fiorentina. Quella sì, che è potenzialmente decisiva, motivo per cui stanno già circolando non solo i nomi dei possibili nuovi allenatori per la stagione 2025-26, ma anche quelli dei candidati all'eventuale ruolo di traghettatore, qualora il club bianconero optasse per l'esonero del tecnico italo-brasiliano da qui a maggio (scenario che si è verificato pochissime volte nella storia della Vecchia Signora).

Chi può essere il 'traghettatore' della Juventus

Per quanto riguarda questo profilo, come scrive Calciomercato.com, il nome che circola con più insistenza al momento è quello di, ex giocatore della Juventus ed ex membro dello staff di Andrea Pirlo nella stagione 2020-21. Il croato, dopo la fine della sua breve esperienza con la Lazio, è senza squadra. Come alternativa, sarebbe da tenere d'occhio anche, attualmente sulla panchina della Next Gen. L'ex Atalanta aveva lasciato la seconda squadra bianconera al termine della stagione 2023-24 per approdare al Foggia, club dal quale è stato esonerato in autunno, per poi fare ritorno a Vinovo in seguito all'addio di Paolo Montero.