Secondo quanto riportato da Sky Sport, laha avanzato una prima offerta per acquisire Teundall. La proposta del club bianconero era di 40 milioni di euro più ulteriori 5 milioni di bonus. Tuttavia, la risposta della squadra bergamasca è stata immediatamente negativa. L'Atalanta ha respinto l'offerta, ritenendola insufficiente. Il club orobico ha chiarito che per privarsi del talentuoso centrocampista olandese, intende incassare almeno 60 milioni di euro. La trattativa potrebbe quindi proseguire con la Juventus che dovrà decidere se alzare l'offerta per soddisfare le richieste dell'Atalanta.