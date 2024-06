Il mercato è spesso una questione di incroci e scambi strategici. Lasta affrontando le elevate richieste delper Masone Jadon, che ilvorrebbe riacquistare. Nel frattempo, il direttore sportivo Giuntoli ha mostrato interesse per ottenere i due giocatori in prestito.Negli ultimi giorni, ihanno intensificato il pressing su due giovani della Juventus:, di ritorno dal prestito alla Roma, è particolarmente interessante per il Borussia Dortmund, che lo vede come uno dei possibili eredi di Mats Hummels. Anche il West Ham e la Roma hanno manifestato interesse perParallelamente, la Juventus ha avviato un sondaggio per Karim Adeyemi tramite intermediari. Il giovane attaccante tedesco, sebbene non sia considerato intoccabile dal Borussia Dortmund, ha un prezzo elevato. Il club tedesco, infatti, non è disposto a considerare offerte inferiori ai 30 milioni di euro più bonus per Adeyemi. Tuttavia, l'interesse del Dortmund per Huijsen potrebbe facilitare le trattative, considerando la valutazione alta che la società giallonera attribuisce ai suoi giocatori.