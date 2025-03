Juventus, il titolo in Borsa cresce del 12%: è ai massimi dal giugno 2022. E domani si torna in tribunale

Getty Images

I numeri della Juventus in Borsa

In attesa del match di questa sera all'Allianz Stadium contro il Verona , le ultime ore di questo lunedì 3 marzo in casasono accompagnate da una notizia positiva, che però non arriva dal campo.Come riportato da Calcio & Finanza,, a 3,3700 euro per azione, raggiungendo così, con una forte crescita nell’ultimo mese. Alti anche i volumi, con oltre 6 milioni di pezzi scambiati nel corso delle ore su una media quotidiana negli ultimi tre mesi di 1,57 milioni.

A che cosa è dovuta la crescita

I precedenti

Cosa può succedere domani

Che cos'è Tether

In particolare, infatti,. Una forte crescita dovuta anche alla spinta delle manovre di, la società di criptovalute che nelle scorse settimane ha acquisito il 5% della società, come confermato anche dalla Consob. Guardando alla capitalizzazione di Borsa, così, in questo periodo il valore a Piazza Affari del club è passato da 880 milioni a 1,27 miliardi.Guardando alla singola giornata, negli ultimi cinque anni solo in quattro occasioni il titolo della Juventus ha avuto un rendimento superiore come crescita, facendo quindi meglio del +12% di oggi: in particolare, era successo il 19 aprile 2021 (+17,8% nel giorno del lancio del progetto Superlega), il 7 novembre 2024 (+14,6% nel giorno dell’assemblea degli azionisti sul bilancio al 30 giugno 2024) e il 20 aprile 2020 (+12,87%).Fuori dal campo, la Juventus vivrà un'altra giornata importante anche domani: è infatti in programma a Roma una nuova udienza sul, come reso noto dallo stesso club nel comunicato legato ai conti del primo semestre della stagione 2024/25: "All’udienza del 10 febbraio 2025, il GUP di Roma si è pronunciato in ordine all’ammissibilità delle suddette parti civili, escludendo in toto 2 parti intervenute e limitando l’ammissibilità delle pretese risarcitorie avanzate dalle altre 221 parti civili (tra cui 218 azionisti) a solo alcuni dei reati contestati nella richiesta di rinvio a giudizio. Il GUP ha altresì emesso, su richiesta di alcune parti civili, i decreti di citazione di Juventus quale responsabile civile.".Tether è la società responsabile dell’emissione di USDt, la stablecoin più utilizzata a livello globale. Con circa 400 milioni di utenti nei mercati emergenti, USDt è diventata un punto di riferimento nel settore delle criptovalute, garantendo stabilità e liquidità agli investitori e ai trader. Attualmente, Tether vanta una capitalizzazione di mercato pari a 140 miliardi di dollari, confermandosi leader nel settore delle stablecoin. Il suo modello di business si basa sulla gestione delle riserve che garantiscono la parità di valore con il dollaro statunitense e sulla diversificazione degli investimenti in settori innovativi come l’intelligenza artificiale, il mining di Bitcoin e la biotecnologia.