Nel nuovo accordo tra Juventus e Adidas, cambiato a novembre per la mancata partecipazione del club alla Champions League ( QUI tutti i dettagli) , sono aumentati gli importi dei bonus legati alle performance sportive della Juventus. E' stato introdotto infatti un nuovo bonus in caso di raggiungimento da parte della Juventus delle semifinali della UEFA Champions League, per un importo totale annuo fino a 8 milioni di euro. L'ultima volta che la Juventus ha raggiunto una semifinale di Champions era la stagione 2016/2017, conclusa con la finale persa contro il Real Madrid.