Intervenuto in conferenza stampa prima della partita con il Lione, Leonardo Bonucci ha fatto il punto sulla Juve post-lockdown : "La Juve vista dopo il lockdown ha fatto buone prestazioni alternando momenti in cui la concentrazione si è abbassata e abbiamo subito, giocando così tanto, energie e forze vengono a mancare. In questa settimana ci siamo riposati e allenati, abbiamo preparato la partita e non lo facevamo da tanto, sono convinto che daremo tutti il 110%".