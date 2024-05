Bonucci si ritira, il messaggio della Juventus

E' arrivato il lungo messaggio della Juventus per Leonardo Bonucci dopo che il difensoreIl club bianconero ha celebrato Bonucci ricordando i tanti anni passati insieme."Un pezzo importante della nostra storia ha deciso di lasciare il mondo del calcio giocato: Leonardo Bonucci. È una notizia che ci tocca, profondamente, perché Leo ha significato tantissimo per la nostra storia:Pilastro e una delle “B” della "BBC", terzetto difensivo che ha scritto pagine di leggenda, Bonucci ha condiviso con noi ben 12 stagioni.Ci siamo salutati lo scorso settembre, ma il filo che ci lega non si può spezzare. Nemmeno ora che Leo ha deciso di intraprendere una pagina nuova della sua vita, per la quale gli auguriamo solo il meglio."