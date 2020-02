Un altro messaggio di Leonardo Bonucci dopo il ko di Lione: ​"Tutti insieme si può", ha scritto sul suo profilo Instagram dopo il ko di Lione. Il difensore bianconero era stato assai più duro davanti alle telecamere: ​"Primo tempo sbagliato, eravamo secondi su tutto. Certe partite poi il minimo errore lo fai, nel secondo non hanno mai tirato in porta perché si è vista la vera Juve. Ci hanno colpito nel momento in cui eravamo in dieci e quello è stato un piccolo momento dove loro sono stati bravi a farci male. Ora mettiamo la testa sulla partita che ci aspetta domenica e poi al ritorno dobbiamo assolutamente andare avanti. Atteggiamento? Non ho ripreso Matuidi,bisogna fare squadra perché queste cose fanno la differenza", le sue parole a Sky Sport.