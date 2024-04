Un 9 vero, forte, atletico e con un senso del gol che sta uscendo giorno dopo giorno. Si è caricato sulle spalle il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che vola con le sue reti e spinge per prendersi tutto. La Bundesliga, vicina vicinissima nelle ultime settimane visto il più 16 sul Bayern Monaco, la Coppa di Germania, in cui è in finale contro il Kaiserslautern e l'Europa League, in cui la semifinale è un passo più alla portata dopo la vittoria per 2-0 nell'andata dei quarti contro il West Ham. E nell'annata trionfale fin qui condotta, anche a sorpresa, dalla squadra dell'ex Real Madrid, il suo volto è sicuramente in copertina.Un bottino mica male per il 23enne nigeriano, che infatti ha immediatamente attratto - come alcuni dei suoi compagni di squadra - i riflettori del mercato. Su di lui c'è la Juventus, con Giuntoli che da tempo lo ha messo nel mirino e il club che lo conosce già da qualche anno. Prima del suo passaggio a Leverkusen, infatti, la Juve lo ha sfiorato nella scorsa Europa League, quando con il suo Union Saint Gilloise è arrivato fino ai quarti, vincendo anche il titolo di Capocannoniere della competizione con 6 gol. Furono 17 in totale nel 2022/23, a cui aggiungere i 5 nelle qualificazioni alla Champions League con la maglia del Bodo/Glimt prima del passaggio in Belgio. Insomma, da un paio d'anni cresce segnando un gol dietro l'altro ed esaltandosi soprattutto in Europa.